В Саудовской Аравии пройдет встреча глав МИД стран региона
В Эр-Рияде вечером 18 марта состоится консультативная встреча с участием «министров иностранных дел группы арабских и исламских стран». Об этом говорится в сообщении МИДа Саудовской Аравии, его передает Al Jazeera.
Саммит посвятят «консультациям и координации действий по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», указано в сообщении.
28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Ответные удары Тегерана приходятся на территории стран, где расположены американские военные базы. Атаки уже коснулись Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Кувейта и Саудовской Аравии. 17 марта председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что размещение американских войск в регионе не приносит безопасности.