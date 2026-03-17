Политика

Председатель парламента Ирана: размещения баз США не приносит безопасности

Ведомости

Размещение американских войск в регионе не приносит безопасности, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, его цитирует агентство Tasnim.

Он отметил, что Тегеран и раньше предупреждал об этом. По его словам, Иран не намерен нападать на соседние страны. Однако если враг атакует из региона, государство будет защищать себя и отвечать.

Галибаф заметил, что США и Израиль не смогли навязать Ирану свой план. По его словам, Тегеран реализовал все, что запланировал.

The Washington Post писала, что, согласно данным разведки США,  иранский режим не пошатнулся, а даже укрепил свои позиции после начала военной операции. Американский президент Дональд Трамп был удивлен масштабом ответных мер Ирана. По его словам, никто этого не ожидал. 

Ответные удары Ирана приходятся на территории стран, где расположены американские военные базы. Атаки уже коснулись Бахрейна, ОАЭ, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии. Вооруженная операция против Ирана началась 28 февраля силами Израиля и США.

