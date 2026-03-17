WP: разведка США показала укрепление иранского режима

Сам президент США был удивлен масштабом ответных мер Ирана. По его словам, никто этого не ожидал. Один арабский чиновник заявил, что войну нужно закончить как можно скорее, ведь Тегеран расширяет круг целей в регионе. Стратегия Ирана заключается в том, чтобы твердо стоять на своем, используя Ормузский пролив, чтобы заставить США снизить напряженность.