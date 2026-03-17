WP: разведка США показала укрепление иранского режима
Американская разведка показала, что иранский режим не пошатнулся, а даже укрепил свои позиции после начала военной операции, пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на два источника, знакомых с данными разведки.
Чиновники и аналитики, изучающие Иран, также заявили, что не видят перспектив для «смены режима» в Иране на более демократический. Президент США Дональд Трамп, по данным газеты, получал «очень отрезвляющие брифинги» от разведки, что влияние Корпуса стражей исламской революции, вероятно, усилится после начала войны.
При этом арабские союзники США в Персидском заливе возмущены и обеспокоены, что стали мишенью ответных ударов иранских баллистических ракет и беспилотников. Они заявляют, что находятся в ярости от действий Трампа, так как конфликт продолжается уже третью неделю.
Сам президент США был удивлен масштабом ответных мер Ирана. По его словам, никто этого не ожидал. Один арабский чиновник заявил, что войну нужно закончить как можно скорее, ведь Тегеран расширяет круг целей в регионе. Стратегия Ирана заключается в том, чтобы твердо стоять на своем, используя Ормузский пролив, чтобы заставить США снизить напряженность.
16 марта Axios писал, что Иран и США в последние дни поддерживают прямой канал связи между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В последние дни Арагчи направлял Уиткоффу текстовые сообщения, в которых обсуждался вопрос прекращения войны. Неизвестно, насколько содержательными были эти контакты.