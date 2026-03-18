Главная / Политика /

Силы ПВО сбили над регионами России 85 украинских беспилотников

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны России в национальном мессенджере Max.

Наибольшее число сбитых БПЛА – 42 – пришлось на территорию Краснодарского края. Еще 13 воздушных целей были поражены над акваторией Черного моря и шесть – над акваторией Азовского. По пять беспилотников российские военные уничтожили в Брянской области и в Крыму, четыре – в Адыгее, три – в Ленинградской области.

По два БПЛА было нейтрализовано в Воронежской и Астраханской областях, по одному – в Калужской, Смоленской областях и в Ставропольском крае.

Вечером 17 марта и ночью 18 марта Росавиация ограничивала работу аэропортов Сочи и Калуги. По данным агентства, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности  использования воздушных трасс для полетов в Калининград и в обратном направлении. На момент публикации материала мера продолжает действовать в авиагавани Сочи.

