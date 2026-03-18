Стубб: Великобритания должна вновь присоединиться к Евросоюзу
Великобритания должна вновь присоединиться к Европейскому союзу (ЕС), заявил президент Финляндии Александр Стубб во время визита в Лондон, его цитирует Politico.
«Нам нужен голос Великобритании в Европе. Нам вас очень не хватает», – сказал он.
Лидер Финляндии подчеркнул, что считает Brexit колоссальной ошибкой. Он заявил, что считает его «не только выстрелом себе в ногу». По его словам, это все равно что ампутировать ногу без медицинских показаний.
Стубб отметил, что Лондону и Брюсселю следует уже сейчас начать работу над углублением отношений в ключевых областях, таких как обмен оборонной и разведывательной информацией, торговля и доступ к единому рынку, а также к технологиям и инновациям. Финский президент заявил, что понимает, что премьер Великобритании Кир Стармер не ставит перед собой задачу вернуться в ЕС. Однако, по его словам, британцам сейчас нужно быть прагматичнее.
1 февраля 2020 г. Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. Она утратила представительство и право голоса в его органах власти. Brexit стал результатом проведенного еще в июне 2016 г. референдума. На нем 51,9% голосовавших поддержали инициативу, а 48,1% – выступили против. Евроскептики полагали, что членство в ЕС слишком дорого обходится стране, были недовольны миграционной политикой и хотели восстановить суверенитет британского законодательства.