Ушла, хлопнув Brexit’ом: как изменилась Великобритания после выхода из ЕС

Ушла, хлопнув Brexit’ом: как изменилась Великобритания после выхода из ЕСИ почему спустя пять лет жители королевства захотели обратно в Евросоюз
Пять лет назад Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. Она утратила представительство и право голоса в его органах власти с 1 февраля 2020 г. Brexit стал результатом проведенного еще в июне 2016 г. референдума. На нем 51,9% голосовавших поддержали инициативу, а 48,1% – выступили против. Евроскептики полагали, что членство в ЕС слишком дорого обходится стране, были недовольны миграционной политикой и хотели восстановить суверенитет британского законодательства. Их противники, которые доминировали в Шотландии и Северной Ирландии, считали, что данное решение приведет к падению экономики и уровня жизни.
Согласно январскому опросу YouGov, 62% британцев сочли Brexit провалом и большинство хочет обратно в Евросоюз. Из-за выхода из состава ЕС экономика Великобритании к 2023 г. потеряла 6% экономики, показало исследование Cambridge Econometrics. Если в 2015 г. британский среднедушевой ВВП по ППС на 1,5% отставал от показателя стран еврозоны, то в 2023 г. разрыв вырос до 6%. С другой стороны, в 2024 г. и ближайшие годы экономика Великобритании будет расти опережающими темпами, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ). Кто больше выиграл и кто потерял от выхода Великобритании из Евросоюза, разбирались «Ведомости».
Кому выгоден Brexit
Brexit разделил Соединенное королевство на два лагеря, хотя зачастую сторонников и противников выхода из состава ЕС можно было встретить в одной и той же партии или бизнес-отрасли.
Главным идеологом кампании считается Найджел Фарадж, основатель и лидер право-популистской партии «Реформировать Соединенное королевство», которая до 2021 г. называлась «Партия Brexit». Активными сторонниками выхода из состава ЕС были бывший премьер-министр Борис Джонсон и министр юстиции Майкл Гоув. Brexit в большинстве своем поддерживала также правившая на тот момент консервативная партия, хотя ее глава и тогдашний премьер Дэвид Кэмерон был сторонником ЕС, как и два других бывших лидера британского правительства – лейбористы Тони Блэр и Гордон Браун. Лейбористская партия в основном выступала за членство с ЕС и даже вынесла вотум недоверия своему лидеру и евроскептику Джереми Корбину.
Территориально Англия (кроме Лондона) и Уэльс в основном голосовала за Brexit, а жители Шотландии и Северной Ирландии были, как правило, против, что породило центробежные настроения в этих частях королевства. Шотландские политики, например, регулярно стали поднимать вопрос о независимости от Соединенного королевства и проведении соответствующего референдума.
Европейские власти в свою очередь опасались, что вслед за Великобританией ЕС начнут покидать и другие страны. Но самые пессимистичные прогнозы не сбылись. Девять стран либо получили статус кандидата на вступление в ЕС, либо ведут об этом переговоры: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Украина и Черногория.
Британский бизнес был во многом сторонним наблюдателем Brexit и не проводил единой масштабной кампании, отмечают исследователи из Бристольского университета. Они связывают это с тем, что компании опасались своими громкими заявлениями оттолкнуть клиентов, к тому же практические последствия выхода из ЕС оставались неясными, ведь рассматривались несколько вариантов сделки.
Но все же против Brexit активно выступала Конфедерации британской промышленности (CBI), представляющая интересы 190 000 компаний. Хотя при этом такие крупные производители как JCB (строительная техника) и Dyson (бытовая техника) поддержали выход из состава ЕС. В феврале 2016 г. более трети из 100 крупнейших компаний Великобритании подписали письмо в поддержку дальнейшего членства. В их числе, например, горно-металлургическая Rio Tinto PLC, крупный финансовый конгломерат HSBC, фармацевтическая AstraZeneca, нефтегазовая Royal Dutch Shell и дочерняя авиакомпания Airbus Group UK.
Выход из единого рынка и таможенного союза ЕС повлек за собой новые торговые барьеры, включая тарифы и таможенные проверки. После референдума 2016 г. пострадали многие компании, которые вели международную торговлю, а дополнительные расходы и возросшие административные расходы стали основными препятствиями, особенно для небольших компаний.
Согласно отчету Школы бизнеса Астонского университета, объем торговли Великобритании с Евросоюзом сократился, а новое Соглашение о торговле и сотрудничестве (TCA) вызвало «серьезные сбои в цепочке поставок между Великобританией и ЕС». Особенно это проявилось в секторе потребительских товаров. Авторы исследования утверждают, что многие мелкие британские производители отказались от экспорта небольших объемов продукции, столкнувшись с ужесточением правил и норм.
Зато подорожал доллар. На фоне новостей о результатах голосования в июне 2016 г. британский фунт в моменте падал до 30-летнего минимума – на 10% по отношению к доллару. Евро также рухнул на 3%, что тоже стало максимальным падением со времени введения этой валюты. На начало 2025 г. фунт стерлингов был на 3,6% слабее к доллару, чем в 2019 г., а евро – на 7,5%.
Именно США Brexit оказался выгоден, поскольку он ослабил Европу. И администрация Дональда Трампа активно поддерживала выход. Когда британский премьер Тереза Мэй посещала в 2017 г. США, то заявила о стремлении «возобновить особые отношения между Великобританией и США».
Среднедушевой ВВП по ППС в Великобритании в 2023 г. составил $55 600 в ценах 2021 г. и был на 6% меньше, чем в странах еврозоны, и на 30,3% меньше, чем у американцев, по данным Всемирного Банка. В 2019 г., накануне Brexit, отставание составляло 3,5% от европейцев и 24,5% от американцев. За 2019-2023 гг. показатель вырос в США на 7,3%, в еврозоне – на 3%, а в Британии – на 0,2%.
Сколько потеряла экономика
Больнее всего по экономике Великобритании в последние годы ударила пандемия COVID-19. Хотя связанные с ней ограничения, типа локдауна и нарушений логистики, негативно влияли на торговлю во всем мире, по экономике Великобритании дополнительный урон нанес именно Brexit, отмечают в Европейском центральном банке.
С января 2021 г. торговый оборот с европейскими странами стал регулироваться Соглашением о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией. В том же месяце объемы торговли товарами существенно упали. Согласно данным Национальной статистической службы страны, импорт сократился на 33%, а экспорт – на 44%. Восстановление торговли Великобритании после пандемии отстает от других стран с развитой экономикой, оценивает ЕЦБ.
С 2021 по 2023 гг. экспорт товаров из Великобритании в ЕС упал на 27%, а импорт товаров оказался на 32% ниже, чем если бы Brexit не состоялся. Ассортимент товаров также сократился: в ЕС экспортируется на 1645 видов меньше британской продукции.
В 2020 г. ВВП Великобритании просел на 10,3%, что оказалось самым стремительным спадом со времен Второй мировой войны. В странах еврозоны потери ВВП были меньше – 6%, следует из данных Всемирного банка. И хотя британская экономика уже в 2021 г. восстановилась на 8,6% против 6,4% в еврозоне, наметилось существенное отставание.
Надежды на экономический бум или хотя бы опережающий экономический рост не оправдались. ВВП Британии к 2024 г. прибавил по сравнению с 2019 г. на 3,6%, тогда как в еврозоне – на 4,7%.
Согласно исследованию экономистов и аналитиков Cambridge Econometrics, Brexit обошелся Великобритании в 140 млрд фунтов, или в 6% экономики. Среднестатистический британец лишился почти 2000 фунтов.
К 2035 г. потери могут достичь 311 млрд фунтов, или 10% экономики. Также к этому времени в стране будет на 3 млн меньше рабочих мест, объем инвестиций в Великобритании снизится на 32%, импорт – на 16%, а экспорт – на 5% по сравнению с потенциальным состоянием без Brexit.
Сильнее удар Brexit был по реальному сектору, ведь именно британским промышленным предприятиям стало сложнее сбывать свою продукцию в Европе. Если в 2015-2019 гг. промышленность страны прибавила 4,3%, то в 2020-2023 гг. потеряла 1,8%. В еврозоне она при этом выросла на 0,8%. Значимость промышленного сектора в Британии сократилась с 17,8% ВВП до 17,5% в 2023 г., тогда как в Европе она выросла – с 21,6% до 22,7% ВВП, следует из данных Всемирного банка.
В 2022 г. британский автопром построил всего 775 014 автомобилей – это самый низкий годовой показатель с 1956 г., писал The Guardian. Производство упало на 9,8% по сравнению с 2021 г. и на 41% по сравнению с 2019 г.
Зато сельскохозяйственные производители немного выиграли от защиты собственного рынка. Сельское хозяйство прибавило с 2019 г. 2,2%, но значение его в экономике давно мало: всего 0,6% ВВП.
Пострадал и финансовый сектор. Рост инвестиций в бизнес резко упал с середины 2016 г., когда был проведен референдум, отмечают авторы исследования, опубликованного в Economics Observatory. Если в 2011-2016 гг. они росли примерно на 6% в год, то в 2016-2019 гг. оставались на прежнем уровне. Наибольшее снижение наблюдалось в деловых услугах, включая транспорт, ИКТ, финансы, а также профессиональные и административные услуги.
Если на конец 2018 г. капитализация Лондонской биржи составляла $3,6 трлн, а у Euronext – $3,7 трлн, то к концу 2022 г. отставание было двукратным – $3,1 трлн против $6,1 трлн, следует из данных Всемирной федерации бирж.
За 2016-2020 гг. из Лондона ушли около 1,2 трлн фунтов активов финансового сектора, а более 7500 рабочих мест были переведены в другие европейские города, оценил Ernst & Young.
Больше мигрантов и безработных
Одной из причин, почему британцы голосовали за Brexit, были опасения неконтролируемой миграции из стран третьего мира. Но выход из состава ЕС не сильно изменил эту ситуацию. С 2020 г., наоборот, стало резко расти число получателей рабочих визы из азиатских и африканских стран – с 2019 по 2023 гг. оно выросло в 2,8 раз и 9,8 раз соответственно.
Больше всего рабочие визы среди африканских стран за первые три квартала 2024 г. получили граждане Нигерии (21 473), Зимбабве (15 610) и Ганы (8027). Из азиатских стран лидируют Индия (69 028), Пакистан (29 610) и Филиппины (18 410).
До Brexit граждане ЕС могли свободно жить и работать в Великобритании, но сейчас им также нужно получать рабочие визы. В 2024 г. в топе стран, гражданам из которых выдали разрешение на работу, были Франция (4192), Германия (3131) и Италия (2449).
Британский рынок труда был очень привлекателен для граждан ЕС, но референдум по Brexit в июне 2016 г. уже тогда спровоцировал снижение чистой миграции. Недовольство работников в Европейском центральном банке объясняют политической и правовой неопределенностью, а также снижением стоимости фунта стерлингов и относительно лучшими экономическими показателями других экономик ЕС.
Поскольку замедление миграции работников из Европы компенсировалось ростом занятости из стран, не входящих в ЕС, к концу 2023 г. вторых стало больше (2,2 млн и 2,3 млн соответственно).
Потеря значительной части трудовых мигрантов из ЕС особенно болезненно сказалась на секторах с низкой квалификацией, отмечалось в совместном исследовании Centre for European Reform и UK in a Changing Europe, опубликованном в январе 2023 г. Brexit привел к нехватке 330 000 работников. Наиболее пострадавшими были такие сектора, как транспорт и хранение, торговля, а также гостиницы и общепит.
Одновременно в стране второй год подряд растет безработица. Если в 2022 г. она составляла 3,9%, то в 2024 г. – 4,3%, оценивает МВФ. В Еврозоне безработных больше, но там устойчивый тренд на снижение их числа (с 6,8% до 6,5% за тот же период).
В целом же прирост населения Великобритании замедлился. Если за 2014-2019 гг. численность жителей Соединенного королевства выросла на 3,4%, то в 2019-2024 г. рост составил 2,4%.
Почему британцы стали жалеть о разводе с ЕС
С 2022 г. в Британии наблюдалось самое значительное падение уровня жизни в годовом исчислении за последние 70 лет, показали данные Управления по бюджетной ответственности (OBR). Ожидается, что реальный располагаемый доход домохозяйств восстановится до уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19, лишь к 2025-26 гг.
Зарплата британцев не поспевала за ростом цен, в результате чего реальное благосостояние падает. Средний располагаемый доход домохозяйств в Великобритании в 2023 г. составил 34 462 фунтов – на 2,5% меньше уровня 2022 г., согласно данным Национальной статистической службы. По сравнению с 2020 г. доход упал на 0,8%.
Уровень инфляции также за эти годы вырос, и в последние пять лет Великобритания стабильно опережает еврозону по уровню роста цен. По данным МВФ, в 2019 г. инфляция была 1,8%, в 2022 г. подскочила до 10,5% (против 9,5% в европейских странах), в 2023 г. составила 4% (против 3,2%), а в 2024 г. – 2,6% (против 2%).
Кризис стоимости жизни в Великобритании усугубляется тем, что Brexit снижает потенциал роста экономики. К 2030 г. среднестатистический британский работник будет нести убытки в размере более 500 фунтов в год с учетом роста стоимости жизни по сравнению с тем, что произошло бы при сохранении членства в ЕС, говорится в исследовании аналитического центра Resolution Foundation.
На этом фоне отношение британцев к Brexit изменилось. Опросы общественного мнения показывают, что выросла доля людей, считающих выход из состава ЕС ошибкой.
Как показало исследование National Centre for Social Research, больше половины британцев полагают, что все «прошло плохо» и Великобритания зря вышла из ЕС. Лишь 30% сочли Brexit правильным решением, а жалеют о нем 55%, говорит проведенный в январе 2025 г. опрос YouGov. 62% посчитали Brexit скорее провалом, чем успехом, который увидели 11%. 51% участников опроса заявили, что поддержали бы возврат Великобритании в ЕС и только 33% выступили бы против. В феврале 2020 г. соотношение было 42% против 46%.
Причем доля сторонников евроинтеграции выше среди молодых людей. Среди респондентов от 18 до 34 лет за воссоединение с ЕС выступают 60-68%, тогда как среди британцев старше 35 лет – 32-48%, следует из исследования Deltapoll.
В сентябре 2023 г. сторонники возвращения в Евросоюз выходили на митинги в Лондоне. В том же месяце Франция и Германия предложили реформировать членство в ЕС и дать возможность странам, вроде Великобритании, присоединяться к нему в качестве ассоциированных членов.