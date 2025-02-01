Ушла, хлопнув Brexit’ом: как изменилась Великобритания после выхода из ЕС

Среднедушевой ВВП по ППС в Великобритании в 2023 г. составил $55 600 в ценах 2021 г. и был на 6% меньше, чем в странах еврозоны, и на 30,3% меньше, чем у американцев, по данным Всемирного Банка. В 2019 г., накануне Brexit, отставание составляло 3,5% от европейцев и 24,5% от американцев. За 2019-2023 гг. показатель вырос в США на 7,3%, в еврозоне – на 3%, а в Британии – на 0,2%.