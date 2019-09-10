Британский премьер ищет способ выйти из Евросоюза в обход парламента
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В понедельник вечером королева Великобритании Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit, после чего он вступил в силу. Согласно тексту документа, если сделка по выходу Британии из ЕС не будет согласована до 19 октября, премьер-министр Борис Джонсон будет обязан просить ЕС об очередной отсрочке «развода» до 31 января 2020 г. В то же время инициированное премьером повторное голосование в парламенте о назначении досрочных выборов вновь окончилось поражением Джонсона.
«Я лучше сдохну в канаве», – заявил премьер после того, как узнал, что палата лордов в пятницу одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Джонсон объявил, что намерен достичь соглашения вне зависимости от того, что сделает парламент, чтобы «связать ему руки». В понедельник премьер побывал в Ирландии, где заявил, что желает достижения сделки по Brexit, чтобы смягчить процесс выхода из Евросоюза.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}