Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4896 от 11.09.2019 под заголовком: Борис Джонсон пошел в обход

Британский премьер ищет способ выйти из Евросоюза в обход парламента

Борис Джонсон не хочет выполнять закон о принудительной отсрочке Brexit

В понедельник вечером королева Великобритании Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit, после чего он вступил в силу. Согласно тексту документа, если сделка по выходу Британии из ЕС не будет согласована до 19 октября, премьер-министр Борис Джонсон будет обязан просить ЕС об очередной отсрочке «развода» до 31 января 2020 г. В то же время инициированное премьером повторное голосование в парламенте о назначении досрочных выборов вновь окончилось поражением Джонсона.

«Я лучше сдохну в канаве», – заявил премьер после того, как узнал, что палата лордов в пятницу одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Джонсон объявил, что намерен достичь соглашения вне зависимости от того, что сделает парламент, чтобы «связать ему руки». В понедельник премьер побывал в Ирландии, где заявил, что желает достижения сделки по Brexit, чтобы смягчить процесс выхода из Евросоюза.

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