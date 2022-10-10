Шотландия намерена провести референдум о независимости в октябре 2023 года

По данным издания, Верховный суд рассмотрит этот вопрос уже на этой неделе. Стерджен отметила, что решение о независимости не является панацеей для экономики, но, по ее мнению, будучи независимой, Шотландия сможет «добиться большего». Первый министр также заявила, что независимость поддерживают 52% жителей Шотландии, при этом она подчеркнула, что страна не отвернется от Великобритании в случае принятия такого решения и попытается выстроить с ней равноправные отношения.