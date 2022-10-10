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Шотландия намерена провести референдум о независимости в октябре 2023 года

Ведомости

Власти Шотландии подтвердили намерение провести в 2023 г. референдум о независимости, заявила на закрытии ежегодной партийной конференции Шотландской национальной партии (SNP) первый министр страны Никола Стерджен. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Если (Верховный) суд решит это, и мы надеемся, что так и произойдет, 19 октября следующего года состоится референдум независимости», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По данным издания, Верховный суд рассмотрит этот вопрос уже на этой неделе. Стерджен отметила, что решение о независимости не является панацеей для экономики, но, по ее мнению, будучи независимой, Шотландия сможет «добиться большего». Первый министр также заявила, что независимость поддерживают 52% жителей Шотландии, при этом она подчеркнула, что страна не отвернется от Великобритании в случае принятия такого решения и попытается выстроить с ней равноправные отношения.

14 июня 2022 г. Стерджен заявила, что Шотландия намерена добиться проведения нового референдума о независимости, поскольку граждане страдают от последствий Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза), в том числе возросшей стоимости жизни и др. По ее мнению, Шотландия обладает большим потенциалом и возможностями, поэтому пришло время «поговорить о независимости, а затем сделать выбор».

При этом премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала не допустить нового референдума о независимости Шотландии.

В 2014 г. состоялся референдум о сохранении Шотландии в составе Великобритании, тогда за это проголосовали 55% шотландцев. Однако SNP продолжала настаивать на проведении нового референдума из-за того, что шотландцы преимущественно проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза на референдуме 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных