Шотландия намерена провести референдум о независимости в октябре 2023 года
Власти Шотландии подтвердили намерение провести в 2023 г. референдум о независимости, заявила на закрытии ежегодной партийной конференции Шотландской национальной партии (SNP) первый министр страны Никола Стерджен. Об этом сообщил телеканал Sky News.
«Если (Верховный) суд решит это, и мы надеемся, что так и произойдет, 19 октября следующего года состоится референдум независимости», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По данным издания, Верховный суд рассмотрит этот вопрос уже на этой неделе. Стерджен отметила, что решение о независимости не является панацеей для экономики, но, по ее мнению, будучи независимой, Шотландия сможет «добиться большего». Первый министр также заявила, что независимость поддерживают 52% жителей Шотландии, при этом она подчеркнула, что страна не отвернется от Великобритании в случае принятия такого решения и попытается выстроить с ней равноправные отношения.
14 июня 2022 г. Стерджен заявила, что Шотландия намерена добиться проведения нового референдума о независимости, поскольку граждане страдают от последствий Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза), в том числе возросшей стоимости жизни и др. По ее мнению, Шотландия обладает большим потенциалом и возможностями, поэтому пришло время «поговорить о независимости, а затем сделать выбор».
При этом премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала не допустить нового референдума о независимости Шотландии.
В 2014 г. состоялся референдум о сохранении Шотландии в составе Великобритании, тогда за это проголосовали 55% шотландцев. Однако SNP продолжала настаивать на проведении нового референдума из-за того, что шотландцы преимущественно проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза на референдуме 2016 г.