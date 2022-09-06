Новый премьер Великобритании Лиз Трасс не решит экономических проблем страны

Новый премьер Великобритании Лиз Трасс не решит экономических проблем страныЕе предложения по острым внутренним проблемам расплывчаты и непродуманны
Почти 300 000 членов консервативной партии Великобритании избрали с преимуществом в 57% голосов новым премьером министра иностранных дел Лиз Трасс. Ее соперником в последнем туре выборов, проходивших по сложной многоступенчатой процедуре, был министр финансов Риши Сунак.
Избрание нового лидера партии и премьер-министра стало необходимостью в июне после политического кризиса, который привел к уходу Бориса Джонсона. Это произошло после скандала из-за вечеринок в его резиденции во время карантина и последующего снижения рейтинга партии.
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