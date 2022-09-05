Песков: Россия не ждет улучшения отношений с Великобританией после смены премьер-министра

7 июля Борис Джонсон заявил, что ушёл в отставку, но будет исполнять свои обязанности до выборов нового главы правительства. Он занимал этот пост с 2019 г. 22 августа телеканал Sky News сообщал, что имя нового премьер-министра Великобритании и главы консервативной партии станет известно 5 сентября. Главными кандидатами на этот пост являются министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.