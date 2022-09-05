Песков: Россия не ждет улучшения отношений с Великобританией после смены премьер-министра
Россия не ожидает позитивных изменений в отношениях с Великобританией после смены там премьер-министра, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно», — отметил представитель Кремля.
По его словам, претенденты на должность будущего премьер-министра Великобритании очевидно соревновались друг с другом в «антироссийской риторике, в угрозах, а также какие предпринимать дальнейшие шаги против России». «Не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное», — заключил он.
7 июля Борис Джонсон заявил, что ушёл в отставку, но будет исполнять свои обязанности до выборов нового главы правительства. Он занимал этот пост с 2019 г. 22 августа телеканал Sky News сообщал, что имя нового премьер-министра Великобритании и главы консервативной партии станет известно 5 сентября. Главными кандидатами на этот пост являются министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.
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