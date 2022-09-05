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Песков: Россия не ждет улучшения отношений с Великобританией после смены премьер-министра

Ведомости

Россия не ожидает позитивных изменений в отношениях с Великобританией после смены там премьер-министра, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно», — отметил представитель Кремля.

По его словам, претенденты на должность будущего премьер-министра Великобритании очевидно соревновались друг с другом в «антироссийской риторике, в угрозах, а также какие предпринимать дальнейшие шаги против России». «Не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное», — заключил он.

7 июля Борис Джонсон заявил, что ушёл в отставку, но будет исполнять свои обязанности до выборов нового главы правительства. Он занимал этот пост с 2019 г. 22 августа телеканал Sky News сообщал, что имя нового премьер-министра Великобритании и главы консервативной партии станет известно 5 сентября. Главными кандидатами на этот пост являются министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных