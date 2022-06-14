Газета
Политика

Власти Шотландии объявили о намерении провести новый референдум о независимости

Ведомости

Шотландия намерена добиться проведения нового референдума о независимости, заявила первый министр Никола Стерджен. Трансляция ее выступления велась на сайте правительства Шотландии. 

«Люди по всей Шотландии страдают от последствий резкого роста стоимости жизни, низкого экономического роста и неравенства, ограниченного государственного финансирования и многих других последствий Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза), за который мы не голосовали. Все эти проблемы усугубились или, что наиболее очевидно в случае с Brexit, напрямую вызваны тем фактом, что у нас нет независимости», — отметила Стерджен.

По ее мнению, Шотландия обладает большим потенциалом и возможностями, поэтому пришло время «поговорить о независимости, а затем сделать выбор». «Есть сопоставимые соседние страны с разными характеристиками. Страны, которым во многих случаях не хватает изобилия ресурсов, которыми наделена Шотландия. Но все они независимы и, как мы сегодня показываем, богаче и справедливее, чем Великобритания», — добавила она.

В 2014 г. состоялся референдум о сохранении Шотландии в составе Великобритании, тогда за это проголосовало 55% шотландцев. Однако Шотландская национальная партия (ШНП) продолжала настаивать на проведении нового референдума из-за того, что шотландцы преимущественно проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза на референдуме 2016 г.

Референдум о статусе Шотландии упоминался в докладе комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании, который был обнародован в июле 2020 г. Авторы доклада тогда утверждали, что Россия якобы вмешивалась в шотландский референдум и референдум о выходе Великобритании из ЕС.

Ранее по теме: Борис Джонсон удержался в кресле

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных