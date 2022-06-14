Власти Шотландии объявили о намерении провести новый референдум о независимости
Шотландия намерена добиться проведения нового референдума о независимости, заявила первый министр Никола Стерджен. Трансляция ее выступления велась на сайте правительства Шотландии.
«Люди по всей Шотландии страдают от последствий резкого роста стоимости жизни, низкого экономического роста и неравенства, ограниченного государственного финансирования и многих других последствий Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза), за который мы не голосовали. Все эти проблемы усугубились или, что наиболее очевидно в случае с Brexit, напрямую вызваны тем фактом, что у нас нет независимости», — отметила Стерджен.
По ее мнению, Шотландия обладает большим потенциалом и возможностями, поэтому пришло время «поговорить о независимости, а затем сделать выбор». «Есть сопоставимые соседние страны с разными характеристиками. Страны, которым во многих случаях не хватает изобилия ресурсов, которыми наделена Шотландия. Но все они независимы и, как мы сегодня показываем, богаче и справедливее, чем Великобритания», — добавила она.
В 2014 г. состоялся референдум о сохранении Шотландии в составе Великобритании, тогда за это проголосовало 55% шотландцев. Однако Шотландская национальная партия (ШНП) продолжала настаивать на проведении нового референдума из-за того, что шотландцы преимущественно проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза на референдуме 2016 г.
Референдум о статусе Шотландии упоминался в докладе комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании, который был обнародован в июле 2020 г. Авторы доклада тогда утверждали, что Россия якобы вмешивалась в шотландский референдум и референдум о выходе Великобритании из ЕС.