Власти Шотландии объявили о намерении провести новый референдум о независимости

«Люди по всей Шотландии страдают от последствий резкого роста стоимости жизни, низкого экономического роста и неравенства, ограниченного государственного финансирования и многих других последствий Brexit (выход Великобритании из состава Евросоюза), за который мы не голосовали. Все эти проблемы усугубились или, что наиболее очевидно в случае с Brexit, напрямую вызваны тем фактом, что у нас нет независимости», — отметила Стерджен.