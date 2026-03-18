Главная / Политика /

Стубб допустил признание ЕС де-факто перехода украинских территорий к РФ

Ведомости

Евросоюзу (ЕС), возможно, придется признать де-факто передачу украинских территорий России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит Iltalehti.

Стубб уточнил, что Европа никогда не согласится с тем, чтобы возможная передача территорий Украины была юридически признана частью России.

«На практике (де-факто) дело может обстоять иначе», – сказал он.

Согласно данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), большинство граждан Украины поддержали бы проведение референдума о мирном соглашении с Россией, если оно будет включать неопределенные территориальные уступки. Инициативу готовы поддержать 61% респондентов.

