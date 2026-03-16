Политика

Большинство украинцев поддержали идею референдума о мире с Россией

Ведомости

Большинство граждан Украины поддержали бы проведение референдума о мирном соглашении с Россией, если оно будет включать неопределенные территориальные уступки. Такую инициативу готовы поддержать 61% опрошенных, следует из данных исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, респондентам предлагали вариант мирного соглашения, предусматривающий для Украины вступление в ЕС в 2027 г., гарантии безопасности и экономическое восстановление, а также возможные территориальные компромиссы. В этом случае 61% участников заявили, что поддержали бы проведение референдума, 10% выступили против, остальные затруднились ответить.

При этом без уточнения условий мирный референдум поддерживают 50% опрошенных, что на пять п.п меньше, чем в январе. Доля противников такой инициативы за тот же период выросла с 32% до 40%, показало исследование.

В феврале лишь 40% опрошенных украинцев заявили о готовности к территориальным уступкам ради завершения конфликта. 9% украинцев ответили, что легко согласятся с выдвинутыми условиями. 31% – «в целом за». В то же время больше половины опрошенных – 52% – категорически против уступок территории. Еще 7% не определились.

6 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Белый дом ожидает, что прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию должен произойти в ближайшие недели.

