Число готовых к территориальным уступкам украинцев выросло до 40%
40% опрошенных украинцев заявили о готовности к территориальным уступкам ради завершения конфликта. Это следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
9% украинцев ответили, что легко согласятся с выдвинутыми условиями. 31% – «в целом за». В то же время больше половины опрошенных – 52% – категорически против уступок территории. Еще 7% не определились.
В прошлом опросе против было 54%, а скорее поддерживали уступки 39%.
30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к компромиссам по вопросам Донбасса и Запорожской АЭС. Он объяснил это тем, что такие решения «ведут к нарушению территориальной целостности» страны. Президент Украины добавил, что США предлагают компромиссное решение по свободной экономической зоне, «но вопрос контроля должен быть справедливым – Украина контролирует территории, которые контролирует сейчас».