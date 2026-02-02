Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Число готовых к территориальным уступкам украинцев выросло до 40%

Ведомости

40% опрошенных украинцев заявили о готовности к территориальным уступкам ради завершения конфликта. Это следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

9% украинцев ответили, что легко согласятся с выдвинутыми условиями. 31% – «в целом за». В то же время больше половины опрошенных – 52% – категорически против уступок территории. Еще 7% не определились.

В прошлом опросе против было 54%, а скорее поддерживали уступки 39%.

30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к компромиссам по вопросам Донбасса и Запорожской АЭС. Он объяснил это тем, что такие решения «ведут к нарушению территориальной целостности» страны. Президент Украины добавил, что США предлагают компромиссное решение по свободной экономической зоне, «но вопрос контроля должен быть справедливым – Украина контролирует территории, которые контролирует сейчас».

Читайте также:В Кремле видели заявление Зеленского об отказе от компромисса по Донбассу и ЗАЭС
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её