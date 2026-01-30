Володин назвал заявления Зеленского неадекватными
Заявления президента Украины Владимира Зеленского «подтверждают его неадекватность», заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Он назвал Зеленского просроченным обмылком киевского режима и заявил, что он создает новые проблемы для украинцев. Володин подчеркнул, что Зеленский также должен следовать договоренностям президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутым в Анкоридже.
Кроме того, спикер российской нижней палаты настаивает от лица всех депутатов на применении «оружия возмездия» и достижений цели спецоперации на Украине.
30 января Зеленский заявил, что Украина не готова к компромиссам по вопросам Донбасса и Запорожской АЭС. Он объяснил это тем, что такие решения «ведут к нарушению территориальной целостности» страны. Президент Украины добавил, что США предлагают компромиссное решение по свободной экономической зоне, «но вопрос контроля должен быть справедливым – Украина контролирует территории, которые контролирует сейчас».