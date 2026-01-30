Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Володин назвал заявления Зеленского неадекватными

Ведомости

Заявления президента Украины Владимира Зеленского «подтверждают его неадекватность», заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он назвал Зеленского просроченным обмылком киевского режима и заявил, что он создает новые проблемы для украинцев. Володин подчеркнул, что Зеленский также должен следовать договоренностям президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутым в Анкоридже.

Кроме того, спикер российской нижней палаты настаивает от лица всех депутатов на применении «оружия возмездия» и достижений цели спецоперации на Украине.

30 января Зеленский заявил, что Украина не готова к компромиссам по вопросам Донбасса и Запорожской АЭС. Он объяснил это тем, что такие решения «ведут к нарушению территориальной целостности» страны. Президент Украины добавил, что США предлагают компромиссное решение по свободной экономической зоне, «но вопрос контроля должен быть справедливым – Украина контролирует территории, которые контролирует сейчас».

Читайте также:В Кремле видели заявление Зеленского об отказе от компромисса по Донбассу и ЗАЭС
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её