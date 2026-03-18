Захарова: НАТО непредсказуем для самого себя
НАТО непредсказуем сам для себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что члены союза любят обвинять в этом Россию. Однако, по словам дипломата, в НАТО не видят того, что их самих можно описать этим словом.
«Они непредсказуемы даже не для других – уже другие страны и регионы научились как-то просчитывать вариативность их действий, – но сами для себя они абсолютно непредсказуемы», – сказала она.
17 марта El Pais написала, что руководство Евросоюза и НАТО в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Каи Каллас и генсека альянса Марка Рютте оказалось одним из худших за последние десятилетия. Как отмечает издание, слабость нынешнего политического руководства проявилась на фоне обострения глобальной обстановки и роста числа военных конфликтов.