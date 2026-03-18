Путин: выбор жителей Крыма и Донбасса быть с Россией незыблем

Путин: выбор жителей Крыма и Донбасса быть с Россией незыблемОб этом глава государства заявил во время совещания с правительством
Выбор жителей Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии быть с Россией неизменен и незыблем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством в годовщину присоединения регионов.
«Он [выбор] продиктован судьбой нашего отечества, стал одной из важнейших, без всякого преувеличения, может быть, и определяющих вех в ее тысячелетней истории, символом единства, воли и сплоченности всего нашего многонационального народа», – сказал он.
Российский лидер назвал этот выбор решительным и историческим. Путин подчеркнул, что сейчас участники спецоперации сражаются за выбор крымчан и новых регионов быть с Россией. Он поздравил всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с РФ.
Путин отметил, что за 12 лет для развития Крыма и Севастополя было направлено порядка 1,3 трлн руб. Реализуются новые инвестиционные проекты и налаживается выпуск востребованной продукции, заявил президент. В результате создаются качественные рабочие места и растут зарплаты, добавил он.
16 марта 2014 г. состоялся референдум, по результатам которого 96,77% избирателей Автономной Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.