Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Путин: выбор жителей Крыма и Донбасса быть с Россией незыблем

Об этом глава государства заявил во время совещания с правительством
Ведомости

Выбор жителей Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии быть с Россией неизменен и незыблем, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством в годовщину присоединения регионов.

«Он [выбор] продиктован судьбой нашего отечества, стал одной из важнейших, без всякого преувеличения, может быть, и определяющих вех в ее тысячелетней истории, символом единства, воли и сплоченности всего нашего многонационального народа», – сказал он.

Российский лидер назвал этот выбор решительным и историческим. Путин подчеркнул, что сейчас участники спецоперации сражаются за выбор крымчан и новых регионов быть с Россией. Он поздравил всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с РФ.

Политика / Власть

Путин отметил, что за 12 лет для развития Крыма и Севастополя было направлено порядка 1,3 трлн руб. Реализуются новые инвестиционные проекты и налаживается выпуск востребованной продукции, заявил президент. В результате создаются качественные рабочие места и растут зарплаты, добавил он.

16 марта 2014 г. состоялся референдум, по результатам которого 96,77% избирателей Автономной Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её