Путин обратился к россиянам в День воссоединения новых регионов с Россией

Президент напомнил, что Россия не оставила жителей новых регионов, пытаясь достичь разрешения конфликта путем мирного соглашения. Но переговоры закончились «ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию». По словам Путина, в соседней стране планомерно насаждались ненависть и радикальный национализм, а также велась подготовка к новой войне, «чтобы опять, как весной и летом 2014 г., устроить карательную акцию на Юго-Востоке».