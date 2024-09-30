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Путин обратился к россиянам в День воссоединения новых регионов с Россией

Глава государства назвал это событие судьбоносным
Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией (соответствующая памятная дата с 2023 г. есть в законе о днях воинской славы). Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России», – сказал Путин.

Президент напомнил, что Россия не оставила жителей новых регионов, пытаясь достичь разрешения конфликта путем мирного соглашения. Но переговоры закончились «ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию». По словам Путина, в соседней стране планомерно насаждались ненависть и радикальный национализм, а также велась подготовка к новой войне, «чтобы опять, как весной и летом 2014 г., устроить карательную акцию на Юго-Востоке».

«В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер», – подчеркнул президент.

Российский лидер поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость, а также за сохранение духовных ценностей, исторической памяти, традиций и культуры и великой любви к Отечеству, «которая является для всех нас главной опорой в жизни».

В июле на совещании, посвященном развитию новых регионов, президент отмечал, что к 2030 г. четыре региона должны достичь «общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей». Для этого реализуется программа социально-экономического развития этих субъектов. В 2023 г. на эти цели из всех источников было выделено более 1,26 трлн руб. «У нас запланированы солидные цифры до 2025 и 2030 гг.», – заявлял Путин.

В конце сентября 2022 г. состоялись референдумы по вопросу присоединения к России новых регионов. По итогам подсчёта 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к РФ поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении регионов в состав России. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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