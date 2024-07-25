Что президент говорил на совещании о развитии новых регионов

Также вице-премьер рассказал о действии особой экономической зоны в новых субъектах, работе Фонда развития промышленности. Фонд, в частности, дает займы до 100 млн руб. по ставке 1% на семь лет – на модернизацию, а под 2% на три года – на пополнение оборотных средств. В сфере здравоохранения реконструировано 200 объектов, а в образовании – 1300 объектов. «Мы в целом по стране около 1700 объектов ремонтируем, а здесь 1300 за два года сделано общими усилиями», – похвастался Хуснуллин.