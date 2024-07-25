Что президент говорил на совещании о развитии новых регионов

Что президент говорил на совещании о развитии новых регионовПо словам Владимира Путина, в 2023 году на четыре субъекта было выделено 1,26 трлн рублей
Владимир Путин в Кремле провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ. Президент подчеркнул, что у жителей Донбасса и Новороссии должны быть «достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее». При этом приоритетная задача – это вопросы безопасности, но нужно ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить дома, социальные и транспортные объекты.
К 2030 г. поставлена цель, чтобы четыре региона достигли «общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей», для чего реализуется программа социально-экономического развития этих субъектов, сказал Путин. «В 2023 г. из всех источников было выделено на эти цели более 1,26 трлн руб. У нас солидные цифры запланированы до 2025 и 2030 гг.», – заявил президент.
В работе по реализации программы участвуют федеральные ведомства, 26 госкомпаний, а также 82 региона, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами. С 2022 г. работы выполнены более чем на 19 000 различных объектов, сказал Путин: «Федеральными заказчиками завершены работы на 11 262 объектах, в том числе построено 62 многоквартирных дома, восстановлены 2140 многоквартирных домов, а также 321 объект образования, здравоохранения, культуры, спорта и т. д.». По его словам, было отремонтировано более 3000 км дорог, открыто более 500 банковских отделений и офисов.
Путин заявил, что нужно максимально задействовать в работе и собственные ресурсы каждого региона, вовлекать в хозяйственный оборот землю и имущество на «понятных правилах». «И разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов – сделать это уже в текущем году. Если нужно, предусмотреть для них упрощенный доступ к тем или иным инструментам поддержки», – заявил Путин.
Кто участвовал в совещании
В совещании приняли участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности Антон Алиханов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов и главы новых регионов Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Владимир Сальдо (Херсонская область), Евгений Балицкий (Запорожская область). Также в совещании участвовали и. о. министра внутренних дел Александр Горовой, и. о. министра финансов Ирина Окладникова и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.
После этого курирующий вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что программа социально-экономического развития новых регионов продлена до 2030 г. По его словам, в ее рамках будет построено и восстановлено еще 30 000 объектов. Он сказал, что в ходе реализации программы «Инфраструктура для жизни» 91 населенный пункт будет включен в «приоритетные опорные пункты», которые будут развиваться в первую очередь.
Хуснуллин поблагодарил президента за льготную ипотеку в новых регионах под 2%. «Сейчас уже есть 3 млн кв. м, а всего потенциал до 2030 г. – 12 млн кв. м [жилья] запустить с привлечением внебюджетного финансирования», – сказал вице-премьер. Также он сказал, что к 3000 км дорог «добавлено» еще 8000 км. По его словам, из банков в новые регионы стали заходить кроме Промсвязьбанка Сбербанк и ВТБ.
Также вице-премьер рассказал о действии особой экономической зоны в новых субъектах, работе Фонда развития промышленности. Фонд, в частности, дает займы до 100 млн руб. по ставке 1% на семь лет – на модернизацию, а под 2% на три года – на пополнение оборотных средств. В сфере здравоохранения реконструировано 200 объектов, а в образовании – 1300 объектов. «Мы в целом по стране около 1700 объектов ремонтируем, а здесь 1300 за два года сделано общими усилиями», – похвастался Хуснуллин.
На совещании по ВКС присутствовали представители новых регионов, они выходили на связь из объектов, которые были построены или восстановлены за последнее время. К примеру, министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко рассказывала про открытие краснодонского роддома в ЛНР. Помогали в ремонте власти Тюменской области – они же помогли переоснастить в Краснодоне городскую и детскую больницы.
«Наталья Александровна, а когда все-таки будут первые пациенты?» – поинтересовался Путин. «Уже в понедельник мы планируем начать госпитализацию первых рожениц. Естественно, этот процесс неконтролируемый», – заметила чиновница.
На ВКС с президентом были также врачи из больницы интенсивного лечения в Мариуполе, где был сделан ремонт. В ходе совещания был открыт филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе, участок автомобильной дороги Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области и молодежный образовательный центр «Маяк» в Бердянске Запорожской области.