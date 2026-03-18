Политика

Испания направит Украине 1 млрд евро

Ведомости

Мадрид выделит Киеву 1 млрд евро, объявил премьер-министр страны Педро Санчес на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны», – сказал он (цитата по ТАСС).

Комментируя отправку новой помощи, Санчес сообщил, что Мадрид таким образом взял на себя «новое обязательство» по поддержке Украины. Средства будут выделены на весь 2026 г.

В ноябре 2025 г. Еврокомиссия предоставила Украине около 6 млрд евро в рамках кредитной линии ERA общим объемом до 45 млрд евро. 12 декабря Совет ЕС одобрил бессрочную блокировку российских активов – план предусматривает использование этих средств затем для предоставления Украине «репарационного кредита».

