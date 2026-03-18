Пакистан приостанавливает военную операцию в Афганистане
Пакистан приостанавливает военную операцию против Афганистана на время празднования мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр. Об этом сообщил в соцсети X министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.
«В преддверии предстоящего исламского праздника Ид аль-Фитр по собственной инициативе, а также по просьбе <...> Королевства Саудовская Аравия, государства Катар и Республики Турции – правительство Исламской Республики Пакистан приняло решение объявить о временной приостановке продолжающейся операции «Газаб лил-Хак», – написал он.
По словам министра, режим прекращения огня будет действовать с 19 до 23 марта включительно.
17 марта заместитель официального представителя движения «Талибан» Хамдулла Фитрат сообщил, что количество погибших в результате ночного обстрела пакистанскими военными реабилитационного центра для наркозависимых в Кабуле достигло 400.
Столкновения государств наблюдались уже в феврале. В ночь на 27 февраля власти Афганистана заявили о массированном ответном ударе по военным позициям Пакистана по обе стороны «линии Дюранда». Тогда сообщалось о гибели 55 пакистанских солдат.