Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Пакистан приостанавливает военную операцию в Афганистане

Пакистан приостанавливает военную операцию против Афганистана на время празднования мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр. Об этом сообщил в соцсети X министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

«В преддверии предстоящего исламского праздника Ид аль-Фитр по собственной инициативе, а также по просьбе <...> Королевства Саудовская Аравия, государства Катар и Республики Турции – правительство Исламской Республики Пакистан приняло решение объявить о временной приостановке продолжающейся операции «Газаб лил-Хак», – написал он.

По словам министра, режим прекращения огня будет действовать с 19 до 23 марта включительно.

17 марта заместитель официального представителя движения «Талибан» Хамдулла Фитрат сообщил, что количество погибших в результате ночного обстрела пакистанскими военными реабилитационного центра для наркозависимых в Кабуле достигло 400.

Столкновения государств наблюдались уже в феврале. В ночь на 27 февраля власти Афганистана заявили о массированном ответном ударе по военным позициям Пакистана по обе стороны «линии Дюранда». Тогда сообщалось о гибели 55 пакистанских солдат.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её