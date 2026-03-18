США вывели из-под антироссийских санкций три компании и трех физлиц

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США вывело из-под антироссийских санкций три компании и трех физических лиц. Это следует из сообщения ведомства.

Ограничения сняты с двух турецких компаний Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, а также с организации из ОАЭ Futuris FZE.

Из списка исключены Борис Воронцов, гражданин Турции Туркен Берк, а также Евгения Тюрикова, которая, по данными ведомства, известна также под фамилиями Дятькова и Смирнова.

13 марта OFAC объявило о выдаче лицензии на поставку и продажу Россией сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев уточнил, что США снимают все ограничения с примерно 100 млн барр. российской нефти в транзите.

Это произошло на фоне старта военной операции США против Ирана и резкого роста мировых цен на нефть. Как говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин, смягчение или ужесточение санкций – рычаг, которым президент США Дональд Трамп пользуется для давления и поощрения.

