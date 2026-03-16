Эксперты оценили месячное смягчение санкций США на нефть из России

На фоне фактической приостановки поставок нефти через Ормузский пролив из-за войны с Ираном и роста цен США разрешили до 11 апреля операции с российской нефтью, загруженной в танкеры до 12 марта. Генлицензия Управления по контролю за иностранными активами американского минфина (OFAC) опубликована в ночь на 13 марта.