Эксперты оценили месячное смягчение санкций США на нефть из России

Эксперты оценили месячное смягчение санкций США на нефть из РоссииПослабление может охладить рынок, но ненадолго
На фоне фактической приостановки поставок нефти через Ормузский пролив из-за войны с Ираном и роста цен США разрешили до 11 апреля операции с российской нефтью, загруженной в танкеры до 12 марта. Генлицензия Управления по контролю за иностранными активами американского минфина (OFAC) опубликована в ночь на 13 марта.
Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сказал «Ведомостям», что смягчение санкций не касается конкретных компаний. Тимофеев подчеркивает, что разрешены общие транзакции с российской или имеющей такое происхождение нефтью: «Это продажа, транспорт, страхование». Для этого приостановлены пункты указа президента США, принятого еще Джо Байденом.