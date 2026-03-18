Медведев: Зеленский не будет легальной стороной переговоров даже после выборов
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не будет для России легальной стороной переговоров и подписантом мирного договора, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, единственный шанс для Зеленского сейчас – победа на выборах. Однако такой шаг все равно не сделает украинского лидера легитимным. «Напомню еще раз, что Гитлер не мог быть участником переговоров. Потому что он был Гитлером», – говорится в посте.
Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 г. Они были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения, которое продлевалось уже несколько раз.
3 марта Зеленский в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Украина сможет провести выборы только после того, как завершится конфликт с Россией, но не будет это делать во время перемирия.