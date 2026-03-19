WP: неопознанные БПЛА были замечены над военной базой, где живут Рубио и Хегсет
Власти США зафиксировали неопознанные дроны над военной базой в Вашингтоне, где живут госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на три источника.
Два собеседника издания сообщили, что власти не установили, откуда прибыли дроны.
По данным WP, военные усилили наблюдение за потенциальными угрозами из-за повышенного уровня боевой готовности в связи с атаками США и Израиля на Ирану. В течение последних 10 дней над военной базой Форт-Лесли Макнейр за одну ночь было зафиксировано несколько беспилотников.
18 марта WP со ссылкой на источник писала, что Пентагон попросил Белый дом одобрить запрос на более чем $200 млрд для финансирования военной операции против Ирана. Законодатели, выступающие против конфликта, скорее всего, не одобрят такую «огромную сумму», отметила газета.