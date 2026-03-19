WP: Пентагон запросил более $200 млрд на войну с Ираном
Пентагон попросил Белый дом одобрить запрос на более чем $200 млрд для финансирования военной операции против Ирана. Запрос планируется направить в конгресс, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
Издание отмечает, что законодатели, выступающие против конфликта, скорее всего, не одобрят такую «огромную сумму».
Три других источника сообщили, что запрашиваемая сумма «намного превысит затраты на масштабную кампанию авиаударов, проводимую администрацией на сегодняшний день». Вместо этого предполагается срочно увеличить выпуск критически важного вооружения, израсходованного в течение последних трех недель.
8 марта Пентагон официально уведомил конгресс, что расходы США за первую неделю военной кампании против Ирана уже достигли $6 млрд. Около $4 млрд ушли на боеприпасы и перехватчики для уничтожения иранских ракет.
Значительная часть американцев не поддерживают нападение на Иран. Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics (RCP) от 16 марта, такой ответ дают 48,8%. Альтернативной точки зрения (одобряют бомбардировки) придерживаются 44,1%.
17 марта директор Национального контртеррористического центра Джо Кент объявил об уходе в отставку, так как, по его мнению, Иран не представлял непосредственной угрозы для США, и страна была «втянута» в войну Израилем.