Насколько сильно Дональд Трамп увяз в Иране

Насколько сильно Дональд Трамп увяз в ИранеРеального плана по выходу из конфликта у него, возможно, пока нет
За несколько недель с начала совместной американо-израильской военной операции против Ирана 28 февраля президент США Дональд Трамп не смог убедить большинство сограждан в ее необходимости, как, впрочем, и сформулировать ее конкретные цели. Этот конфликт уже имеет шансы попасть в категорию тех самых американских «вечных войн», которым Трамп обещал положить конец в ходе трех своих президентских кампаний. Президент едва ли может уличить своих критиков в предвзятости: факты говорят о том, что относительное большинство американцев не поддерживает удары по Ирану.
Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics (RCP) от 16 марта, 48,8% дают такой ответ. Альтернативной точки зрения (одобряют бомбардировки) придерживаются 44,1%. Накануне администрация Трампа пережила и первую заметную кадровую потерю из-за несогласия с войной: 17 марта директор Национального контртеррористического центра Джо Кент объявил об уходе в отставку. По его мнению, Иран не представлял непосредственной угрозы для США, страна была «втянута» в войну Израилем.
Одновременно с этим действия Трампа критикуют его некогда близкие соратники, например журналисты Такер Карлсон, Меган Келли, а также экс-конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. Заявления о том, что Иран мог разработать ядерное оружие, не убедили поддержать президента США в его действиях и яростных сторонников изоляционистской внешней политики среди инфлюенсеров – Джо Рогана, Кэндис Оуэнс, конспиролога Алекса Джонса и праворадикала Ника Фуэнтеса.
Не просматривается у США пока и какого-то значимого прогресса непосредственно на поле битвы: даже ликвидация части военно-политического руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, не привела к крушению режима. А подобное развитие событий явно не способствует и готовности Тегерана сесть за стол переговоров.
Наконец, Трампу не удалось собрать коалицию для обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе. При том что еще в ночь на 5 марта президент обещал в своей соцсети Truth Social, что США самостоятельно обеспечат международным перевозчикам страховку и гарантии для прохода в зоне Персидского залива, а при необходимости американские военные корабли будут сопровождать их через Ормузский пролив.
У Трампа, скорее всего, нет плана по выходу из войны в Иране и его не интересует мнение советников по этому поводу, говорит руководитель отдела внешнеполитических исследований ИСКРАНа Галина Царегородцева. Но эксперт подчеркивает, что американскому президенту ничто не мешает заявить о достижении всех целей без конкретизации и рассказать об «ошеломляющей» или «блистательной» победе.
Но и перспективы углубления военного конфликта за счет, например, захвата иранского острова Харк в Персидском заливе (стратегически важный остров, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана. – «Ведомости») Царегородцева считает незначительными в краткосрочной перспективе. «Трамп может пригрозить полномасштабной операцией и спекулировать на этом, но фактически в преддверии промежуточных выборов (выборы в конгресс состоятся в ноябре 2026 г. – «Ведомости») ему это невыгодно», – сказала она. При этом, по мнению Царегородцевой, Трамп в конечном счете может «упустить момент» и, рассчитывая на эффект неожиданности, решиться на более масштабные удары.
Если же говорить о рисках из-за непопулярности войны с Ираном у американцев, то Трампа здесь в первую очередь интересует поддержка собственного электората, уверена аналитик. «Если ему удастся в ближайшее время выйти из конфликта, то он не ощутит серьезной потери электоральной поддержки среди республиканцев», – подчеркивает Царегородцева. Согласно данным совместного опроса журнала The Economist и агентства YouGov, проведенного в период с 13 по 16 марта, 81% республиканцев поддерживают действия Трампа в Иране.
Трамп пока не может завершить операцию из-за отсутствия нужных ему результатов, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По этой причине все усилия администрации направлены на убеждение населения и истеблишмента в том, что вскоре ситуация изменится и обернется реальным внешнеполитическим достижением США. Эксперт объяснил, что Пентагон дальше сосредоточится на выбивании из строя систем ПВО, а также мощностей по производству и запуску иранских средств поражения. Кроме того, по мнению Павлова, США, вероятно, всерьез рассматривают активизацию действий на побережье и островах в Персидском проливе, чтобы лишить Тегеран возможности эффективно влиять на судоходство. «Сложность здесь заключается в том, что для сколько-нибудь эффективного разрешения ситуации потребуется высадка десанта и его снабжение», – говорит Павлов. Исходя из этих рисков параллельно Вашингтоном будет вестись работа с союзниками, в первую очередь региональными, с целью более активного вовлечения их в конфликт. И хотя в Белом доме будет оставаться настрой на максимально быстрый выход из войны, реальных механизмов или предпосылок к этому нет, заключает Павлов.