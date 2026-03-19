Насколько сильно Дональд Трамп увяз в Иране

Трамп пока не может завершить операцию из-за отсутствия нужных ему результатов, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По этой причине все усилия администрации направлены на убеждение населения и истеблишмента в том, что вскоре ситуация изменится и обернется реальным внешнеполитическим достижением США. Эксперт объяснил, что Пентагон дальше сосредоточится на выбивании из строя систем ПВО, а также мощностей по производству и запуску иранских средств поражения. Кроме того, по мнению Павлова, США, вероятно, всерьез рассматривают активизацию действий на побережье и островах в Персидском проливе, чтобы лишить Тегеран возможности эффективно влиять на судоходство. «Сложность здесь заключается в том, что для сколько-нибудь эффективного разрешения ситуации потребуется высадка десанта и его снабжение», – говорит Павлов. Исходя из этих рисков параллельно Вашингтоном будет вестись работа с союзниками, в первую очередь региональными, с целью более активного вовлечения их в конфликт. И хотя в Белом доме будет оставаться настрой на максимально быстрый выход из войны, реальных механизмов или предпосылок к этому нет, заключает Павлов.