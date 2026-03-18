Сможет ли Иран установить новые правила судоходства в Ормузском проливе

Заблокированный иранскими военными Ормузский пролив больше не будет функционировать в том режиме, который существовал до американо-израильской агрессии против Исламской Республики, заявил 17 марта спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, слова которого приводит телеканал SNN. По его словам, морской маршрут остается закрытым для гражданского судоходства из-за отсутствия в регионе безопасности. Накануне представитель МИДа страны Эсмаил Багаи на брифинге сообщил о пересечении пролива судами нейтральных государств, но только с согласия иранского военного командования. Это означает, что с начала боевых действий 28 февраля Тегеран фактически смог установить свою систему контроля за движением судов в регионе, написало 17 марта агентство Bloomberg. По словам Багаи, в настоящее время вооруженные силы Ирана контролируют не только Ормузский пролив, но и навигацию по нему, чтобы «ни одна страна не могла использовать эту морскую артерию для агрессивных действий против Исламской Республики».