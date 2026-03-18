Сможет ли Иран установить новые правила судоходства в Ормузском проливе

Сможет ли Иран установить новые правила судоходства в Ормузском проливеТегеран уверен, что режим прохода через пролив никогда не будет прежним
Заблокированный иранскими военными Ормузский пролив больше не будет функционировать в том режиме, который существовал до американо-израильской агрессии против Исламской Республики, заявил 17 марта спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, слова которого приводит телеканал SNN. По его словам, морской маршрут остается закрытым для гражданского судоходства из-за отсутствия в регионе безопасности. Накануне представитель МИДа страны Эсмаил Багаи на брифинге сообщил о пересечении пролива судами нейтральных государств, но только с согласия иранского военного командования. Это означает, что с начала боевых действий 28 февраля Тегеран фактически смог установить свою систему контроля за движением судов в регионе, написало 17 марта агентство Bloomberg. По словам Багаи, в настоящее время вооруженные силы Ирана контролируют не только Ормузский пролив, но и навигацию по нему, чтобы «ни одна страна не могла использовать эту морскую артерию для агрессивных действий против Исламской Республики».
Это, в свою очередь, вынудило другие государства запрашивать разрешение у Тегерана и оговаривать условия прохода судов в Персидский залив. Так, по данным Bloomberg, по свободному каналу вблизи иранского побережья (традиционный маршрут пролегает ближе к противоположному берегу) недавно прошли один пакистанский и два индийских танкера, сухогруз под флагом Гамбии, а также два неизвестных балкера. На данный момент власти Индии обсуждают с иранскими властями возможность безопасного прохода через пролив еще шести танкеров, пишет агентство. Об этих переговорах также говорил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар в интервью Financial Times 15 марта. По его словам, индийская сторона согласовывает с Исламской Республикой проход каждого судна по отдельности. Получить разрешение у руководства Исламской Республики на проход своих кораблей также пытаются власти Турции и Ирака, передает агентство INA.
И хотя ограниченный транзит ближневосточной нефти через Ормузский пролив вселяет некоторые надежды нефтетрейдерам, военные риски по-прежнему создают трудности для страхования судоходства, заметили в Bloomberg. Кроме того, те немногие суда, которые получили доступ к портам Персидского залива, все равно занимают ничтожную долю от довоенного потока. По данным Конференции ООН по торговле и развитию, из-за боевых и ограничительных действий иранской стороны ежедневный транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97% (со 129 судов в сутки). На данный момент Тегеран рассматривает возможность пропуска ограниченного количества нефтяных танкеров по этому маршруту, но при условии, что их груз будет торговаться в китайских юанях, писал SNN.
Фактическое перекрытие Ормузского пролива – один из самых результативных рычагов влияния Ирана на мировую экономику и глобальную энергетическую безопасность, констатирует младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. С начала новой войны Исламская Республика доказала свою устойчивость и способность к пополнению боеприпасов и ракет, поэтому другим государствам в любом случае придется договариваться с Тегераном относительно судоходства в Персидском заливе, отмечает эксперт: «Время понятных и стабильных правил игры закончилось. Иран никогда не будет прежним, как не будут прежними и экономические взаимоотношения между странами региона».
За счет частичного открытия Ормузского пролива для судов нейтральных государств иранское руководство рассчитывает помириться со своими арабскими соседями, полагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Эксперт допустил работу этого транспортного маршрута по новым правилам на неопределенное время. «Очевидно, арабские страны будут этим недовольны и постараются переубедить иранское руководство. Теоретически Тегеран готов пойти на уступки на этом направлении при условии, если соседние государства согласятся пойти на диалог с ним», – добавил иранист.
Иран пытается продемонстрировать неэффективность американского «зонтика безопасности», продолжает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. По его словам, наложенные Тегераном ограничения на свободное судоходство так или иначе соответствуют международному праву. «Проход судов в Персидский залив в обычном режиме возобновится, как только США и Израиль прекратят военную агрессию против Исламской Республики. Полагаю, в ближайшее время американцы все же решат выйти из войны, в одностороннем порядке объявив о своей победе», – допустил политолог.
Ранее, 14 марта, президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал власти Китая, Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании и других стран (их он не назвал) при помощи военно-морского флота разблокировать Ормузский пролив. Но с тех пор ни одна страна не пожелала присоединиться к этой инициативе. При этом министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC объявил, что Вашингтон, несмотря на продолжение боевых действий, позволяет иранским нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив, «чтобы обеспечить поставки остальному миру» и тем самым сбить рост цен на нефть.
По словам Лазовского, продолжение боевых действий на Ближнем Востоке коренным образом влияет на морское судоходство, из-за чего часть танкеров и контейнеровозов стоят в портах, а страны ищут другие логистические маршруты в обход Ормузского пролива. Больнее всего это бьет по государствам Азии и Европы – основным потребителям ближневосточных энергоресурсов, говорит эксперт: «Цены на сырье стабильно растут. В условиях бомбардировок резервуаров и добывающих установок арабских монархий Персидского залива их компании приостанавливают деятельность и объявляют форс-мажор, что приводит к снижению предложения на глобальных энергетических рынках и повышению глобальной инфляции».