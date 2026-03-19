Экс-глава контртеррористического центра США: Иран не был близок к ядерной бомбе
Иран не был на грани получения ядерного оружия на момент начала американской военной операции. Об этом заявил бывший руководитель центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США Джо Кент, ушедший в отставку после начала войны.
«Они [Иран] не были [на грани получения ядерного оружия] три недели назад, когда все началось. В июне [2025 г. перед 12-дневной войной с Израилем] также не были», – сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Кент утверждает, что у иранцев есть религиозное предписание – фетва, «запрещающая разработку ядерного оружия».
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявил накануне, что иранская ядерная программа была полностью уничтожена ударами США и Израиля в 2025 г., с того момента страна не пыталась восстановить мощности по обогащению урана.
28 февраля на Ближнем Востоке началась военная операция США и Израиля против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявлял, что цель кампании – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Тегеран отрицает эти обвинения.