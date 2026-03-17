Нацразведка США: Иран не восстанавливал ядерную программу после летних атак
Иранская ядерная программа была полностью уничтожена ударами США и Израиля в 2025 г., с того момента страна не пыталась восстановить мощности по обогащению урана. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард.
«Программа обогащения урана в Иране была полностью уничтожена в результате операции Midnight Hammer, и с тех пор Тегеран не предпринимал никаких попыток восстановить свой потенциал в этой сфере», – говорится в ее письменных показаниях для комитета по разведке в сенате (цитата по «РИА Новости»).
22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана. Начиная с 13 июня удары по иранским территориям также наносил Израиль. Президент США Дональд Трамп говорил, что операция отбросила ядерную программу государства «на десятилетия».
В июле The New York Times со ссылкой на источник сообщала, что часть запасов обогащенного урана в Иране уцелела после атак со стороны США и Израиля. Газета отмечала, что подземные хранилища с обогащенным ураном, пригодным для создания ядерного оружия, частично пережили недавние удары и остаются доступными для иранских ядерных инженеров.
8 марта 2026 г., во время текущей военной операции Израиля и США, агентство ISNA сообщило, что ядерный объект в иранском городе Исфахан получил серьезные повреждения. О радиационном загрязнении окружающей среды тогда не сообщалось.