NYT: часть обогащенного урана в Иране уцелела после атак

По данным NYT, на брифинге для журналистов высокопоставленный израильский чиновник не выразил серьезного беспокойства по поводу сохранности запасов 60-процентно обогащенного урана, хранящегося в контейнерах. Он отметил, что любые попытки Ирана восстановить запасы будут своевременно обнаружены благодаря данным разведки. Это, по его словам, предоставит Израилю достаточно времени для повторных атак на соответствующие объекты.