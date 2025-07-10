NYT: часть обогащенного урана в Иране уцелела после атак

NYT: часть обогащенного урана в Иране уцелела после атакТеперь эксперты оценивают, сколько времени потребуется Ирану для восстановления ядерной программы
Часть запасов обогащенного урана в Иране уцелела после атак со стороны США и Израиля. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
Эта оценка была дана экспертами, которые пытаются определить, сколько времени потребуется Ирану для восстановления своей ядерной программы.
Согласно данным газеты, подземные хранилища с обогащенным ураном, пригодным для создания ядерного оружия, частично пережили недавние удары и остаются доступными для иранских ядерных инженеров. Этот вывод был сделан после анализа последствий американо-израильской операции, проведенной в прошлом месяце.
Чиновник также сообщил, что Израиль начал готовиться к военным действиям против Ирана еще в конце прошлого года. Причиной стало обнаружение признаков того, что Тегеран активизировал усилия по созданию ядерного оружия в рамках секретного проекта, который израильская сторона назвала «гонкой за бомбой».
Перед нападением Израиля на Иран в середине июня представители американской разведки заявили, что не располагают доказательствами готовности Ирана немедленно использовать свои запасы высокообогащенного урана. Тем не менее, США присоединились к операции, нанеся удары по ключевым объектам обогащения урана в Иране.
По данным NYT, на брифинге для журналистов высокопоставленный израильский чиновник не выразил серьезного беспокойства по поводу сохранности запасов 60-процентно обогащенного урана, хранящегося в контейнерах. Он отметил, что любые попытки Ирана восстановить запасы будут своевременно обнаружены благодаря данным разведки. Это, по его словам, предоставит Израилю достаточно времени для повторных атак на соответствующие объекты.
7 июля сообщалось, что израильские власти готовятся к возможному возобновлению военных действий против Ирана в случае попыток Тегерана восстановить ядерную программу. По данным источников Axios, израильская сторона рассчитывает на одобрение со стороны президента США Дональда Трампа.