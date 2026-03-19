Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

FT: лидеры ЕС на саммите займутся войной в Иране, а не экономикой

Ведомости

Лидеры всех 27 стран – членов Евросоюза (ЕС) на предстоящем саммите будут обсуждать проблемы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Изначально тематикой встречи должна была быть стагнация в экономике объединения, сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

«Это больше не саммит по долгосрочным структурным изменениям в экономике. У нас экстренный саммит по иранскому кризису», – сказал собеседник издания.

Газета отмечает, что главной темой обсуждения на саммите, согласно планам ЕС, должны были стать способы перезагрузки экономики блока, которая находится в стагнации.

16 марта The Wall Street Journal писала, что увеличение стоимости нефти и газа, вызванное военной операцией США и Израиля в Иране, может нанести серьезный ущерб экономике Европы. При этом лидеры ЕС не имеют достаточных ресурсов для смягчения этого удара. Газета отмечала, что государственный долг ряда европейских стран, включая Великобританию и Францию, достиг рекордных показателей за последние 60 лет.

Саммит пройдет в Брюсселе 19 марта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её