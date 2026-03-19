НПЗ Кувейта подверглись атакам беспилотников
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Кувейта подверглись атакам беспилотников, сообщает агентство KUNA со ссылкой на Кувейтскую нефтяную корпорацию (КРС).
По данным компании, утром 19 марта удар был нанесен по одному из производственных подразделений НПЗ Мина-аль-Ахмади. В результате возник пожар, который удалось быстро локализовать. Пострадавших нет.
Кроме того, атаке подверглось подразделение нефтеперерабатывающего завода в порту Абдалла, входящего в Kuwait National Petroleum Company (KNPC). Там также произошло возгорание.
19 марта также несколько объектов по производству СПГ компании Qatar Energy в Катаре были атакованы ракетой. Начались пожары, зафиксирован значительный ущерб.