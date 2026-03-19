В Катаре заявили об ударах ракетами по производству СПГ
Ранним утром 19 марта несколько объектов по производству СПГ компании Qatar Energy в Катаре были атакованы ракетой. Начались пожары, зафиксирован значительный ущерб, говорится в сообщении компании в соцсети X.
Отмечается, что для локализации ущерба были развернуты группы экстренного реагирования. Обошлось без жертв.
18 марта предприятие Qatar Energy пострадало от атаки Ирана. После этого президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Тегеран атакует Катар, США «взорвут все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, которую Иран никогда раньше не видел».
18 марта Tasnim сообщило об атаке Израиля и США на иранские объекты нефтегазовой промышленности Эселуйе и Южный Парс на юге страны. По словам Трампа, за атакой на Южный Парс стоит Израиль, а США «ничего не знали об этом конкретном нападении» и «Катар никоим образом не был вовлечен в него».