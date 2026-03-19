Трамп пригрозил уничтожением «Южного Парса» при атаке Ирана на Катар

По словам Трампа, за нападением на «Южный Парс» в Иране стоит Израиль, а США «ничего не знали об этом конкретном нападении» и «Катар никоим образом не был вовлечен в него». Иран, как отметил глава Белого дома, об этом не знал и «неоправданно и несправедливо» атаковал часть катарского завода по производству СПГ.