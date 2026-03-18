Иран пригрозил «сжечь дотла» всю энергоинфраструктуру США и Израиля
Иран будет уничтожать объекты энергетической инфраструктуры США и Израиля в ответ на удары по иранской территории, заявил представитель центрального штаба ВС Исламской Республики в эфире гостелерадиокомпании Ирана.
«Это решительное предупреждение и угроза для преступников, которые совершили нападение на часть топливной и энергетической инфраструктуры Ирана на юге страны. Топливная, энергетическая и газовая инфраструктура, связанная с источником агрессии, будет сожжена дотла при первой же возможности», – сказал он (цитата по ТАСС).
18 марта агентство Tasnim сообщило, что Израиль и США атаковали иранские объекты нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге страны.
17 марта портал Axios также писал, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность захватить остров Харк, который является одним из ключевых элементов нефтяной промышленности Ирана.