Кипр задумался о будущем британских военных баз на острове
Кипр задумался о будущем британских военных баз на острове и призвал к обсуждению их статуса после завершения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр страны Никос Христодулидис, передает Financial Times.
«Когда эта неблагоприятная ситуация на Ближнем Востоке завершится, нам необходимо провести открытый и откровенный разговор о статусе и будущем британских баз на Кипре», – сказал он перед саммитом ЕС в Брюсселе.
Глава правительства назвал базы колониальным наследием и подчеркнул, что на их территории проживают более 10 000 киприотов. «Мы несем ответственность за этих людей», – отметил Христодулидис.
Отвечая на вопрос о возможном закрытии баз, он заявил, что у Кипра есть «четкая позиция», но не стал раскрывать ее детали.
5 марта Лондон решил направить четыре истребителя и вертолеты на Кипр и в Катар на фоне эскалации на Ближнем Востоке. С начала эскалации в Иране Кипр подвергался ударам Тегерана из-за размещенных там военных баз.