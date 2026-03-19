Кипр задумался о будущем британских военных баз на острове

Ведомости

Кипр задумался о будущем британских военных баз на острове и призвал к обсуждению их статуса после завершения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр страны Никос Христодулидис, передает Financial Times.

«Когда эта неблагоприятная ситуация на Ближнем Востоке завершится, нам необходимо провести открытый и откровенный разговор о статусе и будущем британских баз на Кипре», – сказал он перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Глава правительства назвал базы колониальным наследием и подчеркнул, что на их территории проживают более 10 000 киприотов. «Мы несем ответственность за этих людей», – отметил Христодулидис.

Отвечая на вопрос о возможном закрытии баз, он заявил, что у Кипра есть «четкая позиция», но не стал раскрывать ее детали.

5 марта Лондон решил направить четыре истребителя и вертолеты на Кипр и в Катар на фоне эскалации на Ближнем Востоке. С начала эскалации в Иране Кипр подвергался ударам Тегерана из-за размещенных там военных баз.

