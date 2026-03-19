Путин выступит на заседании коллегии Генпрокуратуры
Президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Будет выступление президента Путина, естественно, выступит генпрокурор, и затем будут заключительные ремарки главы государства, как это традиционно бывает во время посещения этой расширенной коллегии Генпрокуратуры», – рассказал Песков.
19 марта 2025 г. Путин также принимал участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. В своей речи он затронул темы преступлений украинских военных и иностранных наемников в России, вопросы надзора за закупками оборудования для медучреждений, а также защиту прав бизнесменов.