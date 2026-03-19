Хегсет: США должны использовать свои боеприпасы в собственных интересах
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон должен использовать свои боеприпасы в интересах Соединенных Штатов, а не отдавать их Украине.
«Мы все еще имеем дело с той ситуацией, которую создал [экс-президент США] Джо Байден, а именно с истощением этих запасов, когда их отправляли не нашим собственным вооруженным силам, а Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
14 февраля Соединенные Штаты подтвердили готовность предоставить Киеву вооружения на сумму $12–15 млрд в 2026 г. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что речь идет о поставках критически важных систем, которые в подобных объемах способны обеспечить только США.
4 марта Reuters со ссылкой на пять источников сообщило, что Пентагон работает над пополнением запасов после атак на Иран и ряда других недавних военных операций. Собеседники отмечают, что на встречу были приглашены такие компании, как Lockheed Martin, материнская компания Raytheon RTX и другие ключевые поставщики.