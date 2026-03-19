Гуцан: работой обеспечиваются менее половины вернувшихся участников СВО

Гуцан: работой обеспечиваются менее половины вернувшихся участников СВООставшемуся без стоп инвалиду предложили стать дворником
Центры занятости обеспечивали вакансиями меньше чем половину вернувшихся с фронта военнослужащих, которые обращались за помощью. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.
«Прокурорского реагирования потребовали длительный подбор вакансий, направление на работу без учета квалификации, состояния здоровья, а порой и вопреки здравому смыслу. Ситуацию, когда оставшемуся без стоп инвалиду предлагают стать дворником, кроме как издевательством назвать нельзя», – отметил Гуцан.
Кроме того, глава надзорного ведомства сообщил, что вернувшиеся военнослужащие испытывают трудности с получением санаторно-курортного лечения. По его словам, даже в ситуации, когда у бойцов есть соответствующие решения о лечении, они могут ждать путевку «месяцами».
В феврале партия «Единая Россия» сообщила, что специалисты факультета психологии МГУ будут обучать работников Центров занятости и кадровых консультантов и представителей организаций, которые будут брать участников спецоперации на работу. Программу также пройдут наставники, которые помогут бойцу адаптироваться на новом рабочем месте. Зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова говорила, что самый высокий процент текучести кадров среди бойцов в первые три месяца.