«Единая Россия» организует обучение для работодателей ветеранов спецоперации
Специалисты факультета психологии МГУ проведут обучение для работников Центров занятости и кадровых консультантов и для представителей организаций, которые будут брать участников спецоперации на работу. Об этом сообщил представитель партии «Единая Россия».
Специальное обучение пройдут и наставники, которые помогут бойцу адаптироваться на новом рабочем месте. Работодателям расскажут о правовой помощи и других мерах поддержки ветеранов спецоперации.
Зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова рассказала, что самый высокий процент текучести кадров среди бойцов в первые три месяца. Это происходит по целому ряду причин: психологический барьер, перерыв в стаже, сложности внутри коллектива. Важно создать условия, чтобы человек мог не просто трудоустроиться, но и закрепиться на новом рабочем месте, отметили она.
Участники спецоперации часто обращаются к работодателям с вопросами о дополнительном образовании, положенных выплатах и мерах поддержки, а иногда даже крупные компании не готовы дать необходимые ответы. В них может быть востребована консультационная помощь депутатов и «Единой России», например, в формате единого дня приема для ветеранов и их семей прямо на предприятиях.
15 января в Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС (Президентская академия) рассказали, что в 2026 г. подготовят 900 социальных координаторов для работы в государственном фонде поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Всего в текущем году планируется запустить пять потоков.
В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству и фонду «Защитники Отечества» разработать план для повышения уровня трудоустройства участников боевых действий. К сентябрю 2025 г. более 13 000 бойцов обратились за помощью в фонд и 56% из них уже трудоустроены, сообщала председатель фонда Анна Цивилева.
В прошлом июне на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина сообщалось, что по состоянию на 1 мая 2025 г. 57% демобилизованных уже работают.