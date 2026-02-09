«Единая Россия» организует обучение для работодателей ветеранов спецоперации

Участники спецоперации часто обращаются к работодателям с вопросами о дополнительном образовании, положенных выплатах и мерах поддержки, а иногда даже крупные компании не готовы дать необходимые ответы. В них может быть востребована консультационная помощь депутатов и «Единой России», например, в формате единого дня приема для ветеранов и их семей прямо на предприятиях.