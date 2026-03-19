Глава Rheinmetall: у США, ЕС и стран Ближнего Востока заканчивается вооружение
Глава компании по производству военной техники Rheinmetall Армин Паппаргер заявил об истощении запасов вооружений на Западе и на Ближнем Востоке на фоне продолжающихся конфликтов и роста военных расходов. Его слова приводит Clash Report.
По его словам, запасы оружия и военной техники в Европе, США и в странах Ближнего Востока либо уже исчерпаны, либо находятся на критически низком уровне.
Паппергер отметил, что текущие конфликты сопровождаются беспрецедентным уровнем военных расходов, что приводит к быстрому сокращению резервов. По его оценке, такая ситуация может ограничить возможности государств оперативно реагировать на новые угрозы и кризисы.
3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что США обладают безграничным запасом вооружений, благодаря чему могут вести войны «вечно».