CNN узнал о повреждении F-35 ракетой ПВО при полете над Ираном
Американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на базе США на Ближнем Востоке после того, как был поражен, предположительно, иранской ракетой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Представитель Центрального командования ВС США капитан Тим Хокинс подтвердил, что самолет пятого поколения выполнял боевую миссию над Ираном, когда ему пришлось совершить экстренную посадку. По его словам, воздушное судно приземлилось благополучно, пилот находится в стабильном состоянии. Обстоятельства инцидента расследуются.
Это первый случай поражения данной модели американских самолетов с начала войны США и Израиля против Ирана в этом году, указывает телеканал. Стоимость F-35 превышает $100 млн. Инцидент произошел на фоне заявлений высокопоставленных чиновников США об успехах кампании против Ирана. Утром в четверг глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США «уверенно побеждают», а иранская ПВО «разгромлена».