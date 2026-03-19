CNN узнал о повреждении F-35 ракетой ПВО при полете над Ираном

Это первый случай поражения данной модели американских самолетов с начала войны США и Израиля против Ирана в этом году, указывает телеканал. Стоимость F-35 превышает $100 млн. Инцидент произошел на фоне заявлений высокопоставленных чиновников США об успехах кампании против Ирана. Утром в четверг глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США «уверенно побеждают», а иранская ПВО «разгромлена».