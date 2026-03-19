Иранская ракета попала в НПЗ в израильском городе Хайфа

18 марта Tasnim сообщило, что Израиль и США атаковали иранские объекты нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге страны. После этого Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy.