Иранская ракета попала в НПЗ в израильском городе Хайфа
Во время ракетной атаки Ирана по Израилю было зафиксировано попадание по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Хайфа. Об этом сообщает The Times of Israel.
В результате атаки никто не пострадал, сообщает издание.
18 марта Tasnim сообщило, что Израиль и США атаковали иранские объекты нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге страны. После этого Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy.