Трамп: Нетаньяху обещал прекратить удары по нефтегазовым объектам Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не будет наносить удары по нефтегазовым объектам в Иране. Об этом он заявил журналистам на встрече с премьером Японии Санаэ Такаити в Белом доме. Трансляцию ведет Fox News.
«Я сказал ему больше этого не делать, и он не будет этого делать», – сказал он.
Трамп рассказал, что Израиль действует независимо, но координирует усилия с США. Иногда Нетаньяху предпринимает что-то, что не нравится американскому лидеру.
«Если мне это не нравится, то мы этого не делаем», – добавил глава США.
18 марта агентство Tasnim сообщило об ударах по объектам нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге Ирана.