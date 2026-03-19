Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Трамп: Нетаньяху обещал прекратить удары по нефтегазовым объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не будет наносить удары по нефтегазовым объектам в Иране. Об этом он заявил журналистам на встрече с премьером Японии Санаэ Такаити в Белом доме. Трансляцию ведет Fox News.

«Я сказал ему больше этого не делать, и он не будет этого делать», – сказал он.

Трамп рассказал, что Израиль действует независимо, но координирует усилия с США. Иногда Нетаньяху предпринимает что-то, что не нравится американскому лидеру.

«Если мне это не нравится, то мы этого не делаем», – добавил глава США.

18 марта агентство Tasnim сообщило об ударах по объектам нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге Ирана.

