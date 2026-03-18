Политика

США и Израиль нанесли удар по нефтегазовым объектам на юге Ирана

Израиль и США нанесли удар по объектам нефтегазовой промышленности «Эселуйе» и «Южный Парс» на юге Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Часть объектов нефтегазовой промышленности в районе "Южного Парса" и "Эселуйе" около часа назад подверглась атаке со стороны сионистско-американского противника», – сказано в публикации.

Точных деталей об атаке не сообщается.

17 марта Axios писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата острова Харк, который является важнейшим элементом нефтяной промышленности Ирана. 13 марта американцы уже нанесли удар по расположенным там военным объектам, после чего Трамп заявил, что может сделать это снова «просто ради забавы». 

