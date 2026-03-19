Политика

Путин установил в Вооруженных силах День военно-политических органов

Президент Владимир Путин установил в Вооруженных силах России День военно-политических органов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, новый профессиональный праздник будет отмечаться 15 мая. Указ вступает в силу со дня подписания – 20 марта 2026 г.

28 января сообщалось, что президент учредил в России День военной полиции, который теперь отмечается 8 февраля. Инициатива исходила от Минобороны, где подчеркивали значение праздника для сохранения воинских традиций и признания заслуг военнослужащих.

Кроме того, в ноябре 2025 г. был установлен День российской фельдъегерской связи, который отмечается 17 декабря. Тогда в указе пояснялось, что официальный статус празднику придали для сохранения и развития исторических традиций, а также повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи.

