Швейцария исключила семь человек из списка антироссийских санкций

13 января сообщалось, что власти Швейцарии расширили санкционный список против РФ, включив в него пять физлиц, четыре компании и 41 судно. Так, под ограничения тогда попали российская компания SeverTransBunker Company Limited, а также Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC из ОАЭ и Hung Phat Maritime Trading из Вьетнама. В санкционный список физлиц были включены граждане России, Пакистана и Азербайджана.