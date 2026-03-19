Швейцария исключила семь человек из списка антироссийских санкций

Ведомости

Швейцария исключила семь физлиц из антироссийского санкционного списка. Об этом говорится в заявлении Государственного секретариата экономики страны.

Имена исключенных не раскрываются. Решение вступит в силу 20 марта 2026 г. в 23:00 по местному времени.

13 января сообщалось, что власти Швейцарии расширили санкционный список против РФ, включив в него пять физлиц, четыре компании и 41 судно. Так, под ограничения тогда попали российская компания SeverTransBunker Company Limited, а также Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC из ОАЭ и Hung Phat Maritime Trading из Вьетнама. В санкционный список физлиц были включены граждане России, Пакистана и Азербайджана.

15 декабря о расширении санкционного списка против РФ также сообщал Евросоюз. Тогда в него включили руководство Международного дискуссионного клуба «Валдай» и связанных с ним российских экспертов.

