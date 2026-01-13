Швейцария расширила список санкций против России
Швейцария расширила список санкций против России вслед за Евросоюзом, сообщило правительство страны. Ограничения накладываются на пять физических лиц, четыре компании и 41 судно.
Новые ограничения вступят в силу 13 января в 23:00 по местному времени (14 января 1:00 мск). В список попала российская компания SeverTransBunker Company Limited, две компании из ОАЭ – Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, одна вьетнамская – Hung Phat Maritime Trading.
В перечне физических лиц гражданин России Валерий Кильдияров, Пакистана – Муртаза Али Лакхани и трое азербайджанцев: Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб.
15 декабря Евросоюз расширил санкционный список, включив в него руководство Международного дискуссионного клуба «Валдай» и связанных с ним российских экспертов. Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что новые ограничения затронули морские суда, которые в ЕС относят к так называемому «теневому флоту».
13 января стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения 20-го пакета антироссийских санкций к 24 февраля. Ограничения могут включать в себя запреты на экспорт предметов роскоши и обслуживание нефтяных танкеров, а также сокращение импортных квот ЕС на российские удобрения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкционная политика и недружественные действия в отношении России в первую очередь ударили по самим европейским государствам, сделав их экономики неконкурентоспособными.