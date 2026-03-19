Путин принял в Кремле калининградского губернатора Беспрозванных

В сфере реабилитации участников спецоперации в области работают пять организаций. Но только реабилитационный центр «Новые горизонты» занимается именно медицинской реабилитацией. Сейчас его пропускная способность составляет 700 человек, и, по отзывам бойцов из разных регионов, он пользуется большой популярностью. В связи с этим принято решение о расширении центра: на прилегающей территории планируется построить второй, более современный корпус на 50 койко-мест, что позволит дополнительно принимать около 500 человек в год. Проектно-сметная документация уже разработана и получила положительное заключение госэкспертизы.