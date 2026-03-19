Путин принял в Кремле калининградского губернатора Беспрозванных
Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено мерам поддержки участников спецоперации на Украине.
В 2025 г. на поддержку бойцов и членов их семей в Калининградской области было направлено 3,2 млрд руб. Сумма вдвое превышает значение 2024 г., рассказал глава региона.
Региональные власти разработали более 30 видов мер поддержки, связанных с выплатами и льготами.
«Безусловно, стандартами не ограничиваемся: исходя из каждой жизненной ситуации эти стандарты модернизируем, дополняем», – уточнил Беспрозванных.
По его словам, в каждом муниципалитете региона открыт филиал фонда «Защитники Отечества». В Калининградской области запущена своя кадровая программа «Время героев», число ее участников в настоящее время достигло 28. Еще 40 человек, прошедших отбор, сейчас находятся в зоне спецоперации. По возвращении они сразу поступят на следующий этап программы.
«Сегодня 81% ребят, которые вернулись со специальной военной операции, у нас трудоустроены. Оставшиеся 19% сегодня проходят адаптацию, реабилитацию, готовятся. С каждым мы на связи», – сказал глава региона.
В сфере реабилитации участников спецоперации в области работают пять организаций. Но только реабилитационный центр «Новые горизонты» занимается именно медицинской реабилитацией. Сейчас его пропускная способность составляет 700 человек, и, по отзывам бойцов из разных регионов, он пользуется большой популярностью. В связи с этим принято решение о расширении центра: на прилегающей территории планируется построить второй, более современный корпус на 50 койко-мест, что позволит дополнительно принимать около 500 человек в год. Проектно-сметная документация уже разработана и получила положительное заключение госэкспертизы.
Беспрозванных попросил у Путина поддержки в вопросе строительства корпуса, общая стоимость которого составит 1,9 млрд руб. Область направит на эти цели порядка 400 млн руб.
Регион также продолжает шефскую помощь Херсонской области. Разработана программа поддержки на 1,5 млрд руб. до 2030 г. В 2025 г. были отремонтированы детский сад и школа на 284 млн руб. На пять лет запланировано еще 23 объекта.
Доклад Беспрозванных также включал информацию о социально-экономических показателях в целом. В частности, валовой региональный продукт в Калининградской области составляет 102,4%. Показателя удалось достичь, в первую очередь, за счет развития перспективных специализаций и направлений, промышленного производства.
Ранее Путин встречался с Беспрозванных в августе 2024 г., когда тот еще занимал пост врио губернатора. На встрече также обсуждалось социально-экономическое развитие региона: прогноз роста ВРП планировался на 4,7%, а также была подготовлена инвестиционная программа с акцентом на высокотехнологичную промышленность.